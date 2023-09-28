السفير المجالي يوجه رسالة للصحفيين والإعلاميين

الوكيل الإخباري - ودع الناطق الرسمي بإسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السابق السفير سنان المجالي، الزميلات والزملاء في القطاع الصحفي والإعلامي، بعد إنتهاء مهمته وتعيينه سفيرا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت الشقيقة.



وتاليا نص الرسالة التي وجهها المجالي:

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"الزميلات والزملاء الصحفيين الأفاضل،

تحية طيبة وبعد،



تشرفت بالعمل معكم خلال الفترة الماضية كناطق رسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، كانت فترة حافلة ومليئة بالأحداث والمناسبات التي حرصت دائماً ومن خلالها، على التفاعل إيجاباً معكم دون توانٍ، بذلاً لكل جهد ممكن لمد جسور التواصل معكم، لبث رسالة إعلامية تصب في مصلحة وطننا الغالي والأعز.



الزميلات والزملاء الأفاضل،

أما وقد حان وقت مغادرتي للمملكة للالتحاق بعملي الجديد سفيراً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الكويت الشقيقة، فلكم مني كل الشكر والتقدير على ما شملتمومني به من حسن التعاون، داعياً الله أن يوفقني وإياكم بما فيه خدمة للأردن العزيز، تحت ظل الراية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله ورعاه، وحفظ ولي عهده الأمين.





حمى الله الأردن وطناً وقيادةً وشعباً."







