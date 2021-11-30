السفير النبر يقدم اوراق اعتماده لرئيسة سنغافورة

الوكيل الاخباري- قدم السفير الأردني، سامر النبر، أوراق اعتماده اليوم الثلاثاء، إلى رئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب؛ سفيرا مفوضا وفوق العادة مقيم لدى سنغافورة.

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ونقل السفير النبر تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيسة السنغافورية، وتمنياته بمزيد من التقدم والازدهار للشعب السنغافوري الصديق.



وعبرت الرئيسة السنغافورية عن تحياتها وتقديرها لجلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدة بسياسة جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، والتأكيد على تنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.