السّفير الهولندي: الشباب هم مفتاح النّموّ الاقتصاديّ المستدام



الوكيل الاخباري - نظّمت سفارة مملكة هولندا، في عمان جلسة حواريّة لممثلين عن القطاع الخاص، بمشاركة أكثر من 30 شركة أردنية صغيرة ومتوسطة وكبيرة.



وعرض السّفير الهولندي هاري فيرفاي خطط وبرامج السفارة التي تهدف لمشاركة القطاع الخاصّ وتأكيد أهمية إشراك الشباب فيه، قائلا “الشباب هم مفتاح النّموّ الاقتصاديّ المستدام ويحتلون موقعاً مركزيّاً في جميع سياسات التنمية الهولنديّة، حيث اطلقت مملكة هولندا العام الماضي استراتيجية [email protected] لضمان إشراك الشباب في سياساتها ومنهجيّاتها ولزيادة فعاليتهم في تشكيل مستقبلهم”.

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