السفير الهولندي للشباب والعمل والتعليم يزور أحد التدريبات العملية لبرنامج التدريب الزراعي

الوكيل الاخباري - زار السفير الهولندي للشباب والعمل والتعليم، جوريان ميدلهوف أحد التدريبات العملية لبرنامج التدريب الزراعي ضمن مشروع تأهيل الشباب بالمهارات اللازمة لريادة الأعمال والتوظيف في قطاعي الزراعة والسياحة في الأردن "مهارتك" في جامعة البلقاء التطبيقية.



وحضر السفير جانبًا من الأنشطة التدريبية وشارك في جلسة تفاعلية مع منفذي المشروع والشباب الذين تحدثوا عن تجربتهم التدريبية وتطلعاتهم المستقبلية.

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