السفير الهولندي يزور وزارة العمل

الوكيل الإخباري - زار السّفير الهولندي في عمان هاري فيرفاي الاثنين، وزارة العمل وكان في استقباله وزير العمل نايف استيتية.

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وبحث اللقاء، آفاق التعاون الثنائي بين البلدين.



وقال استيتية إن "علاقات البلدين تستند إلى قاعدة أساسها التعاون والتنسيق المشترك في عدة ميادين وذلك بفضل الدعم الذي تتلقاه هذه العلاقات من قيادتي البلدين الصديقين".



واستعرض مجالات التعاون المتاحة بين البلدين، خاصة أن الأردن يتميز بموارده البشرية والتي يعمل على تدريبها وتأهيلها في مختلف المجالات ليفتح أمام مواطنيه آفاقًا وفرص عمل جديدة.



من جانبه أشاد السفير الهولندي هاري فيرفاي بمستوى العلاقات بين البلدين، مؤكدا استمرار شراكة بلاده مع الأردن في العديد من مجالات التعاون المشترك، وضرورة تعزيزها لخدمة مصالح الشعبين.

