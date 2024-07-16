الثلاثاء 16-07-2024
الوكيل الاخباري
 

ولي العهد: تضحيات حرس الحدود دوما في الوجدان

عاجل الذهب يسجل أعلى سعر تاريخي له في الأردن

نائب الملك يتابع تمرينا أمنيا نفذته كتيبة حرس الحدود السادسة الملكية

العيسوي يعزي آل المسلماني والقصص

المعايطة يفتتح مركز بناء قدرات النوع الاجتماعي في أكاديمية الشرطة الملكية ويزور إدارة البحث الجنائي

913 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد اليوم

الحكومة تصدر بياناً شديد اللهجة وتدين بأشد العبارات

تفاصيل ومستجدات الموجة الحارة التي تؤثر على الاردن

مسيّرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية جنوبي لبنان

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفودا من لواء الرصيفة وتجارة الرمثا ومؤسسة السلام

الثلاثاء، 16-07-2024 05:28 م

السفير الياباني يزور مدارس "الأونروا" في النزهة

main_image5f3552c6c1efe


الوكيل الإخباري - اطلع السفير الياباني في عمان أوكوياما جيرو، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته الى مدارس "النزهة" للبنين والبنات في عمان، على الأنشطة التعليمية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، وفعاليات مخيم "الأونروا" الصيفي المدعوم من الحكومة اليابانية.

اضافة اعلان


وأكد السفير أوكوياما، أهمية مساهمة "الأونروا" في دعم وتقديم الخدمات الحيوية الأساسية للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الأردن، مشددا على أنه في ظل الوضع الإقليمي الحالي، ودورها لخدمة اللاجئين، والعمل على الاستقرار الإقليمي.


من جانبه، قال مدير شؤون "الأونروا" في المملكة أولاف بيكر: "نحن ممتنون لحكومة اليابان على دعمها للوكالة، وآخرها المساهمة البالغة 3.32 مليون دولار، لتعزيز الخدمات التعليمية والنفسية والاجتماعية والحماية الأساسية للاجئين الفلسطينيين في الأردن".


وأضاف، أن الزيارة تؤكد الشراكة المهمة بين اليابان والأونروا في دعم المجتمعات الضعيفة وتعزيز الأمل والقدرة على الاستقرار، وتحسين حياة اللاجئين وحقهم في الحصول على التعليم الجيد.


يشار إلى أن الحكومة اليابانية خصصت 3.32 مليون دولار للأونروا في الأردن لمشروع "المساعدة الإنسانية المهمة للاجئي فلسطين بالأردن في مجال التعليم والخدمات النفسية الاجتماعية وخدمات الحماية" في الفترة بين نيسان 2024 وآذار 2025، والذي سيوفر الاحتياجات الأساسية للاجئين الضعفاء، إضافة إلى دعم تعليم الشباب وتدريبهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1000513691

تنمية المهارات تطلق استراتيجية الإرشاد المهني والوظيفي 2024 - 2033

5665

ولي العهد: تضحيات حرس الحدود دوما في الوجدان

1000513649

نائب الملك يتابع تمرينا أمنيا نفذته كتيبة حرس الحدود السادسة الملكية

1721141942800

حملة في جرش للتوعية من مخاطر إطلاق النار والحوادث المرورية

1649509255211

"البر والإحسان" تسلم 320 طردا غذائيا لأسر عفيفة بقضاء المريغة

7640e1c3-c201-41f8-9336-34547ccf5f0a

العيسوي يعزي آل المسلماني والقصص

أخبار متعلقة
HAlgR7ShN1aAM9Y2clb92gtUTjWMAC3YCCaMoURY

الغذاء والدواء: الأردن لم يسجل أي حالة تزوير أدوية

1720723401861

"التخطيط" تعقد اجتماع حوار سياسة التنمية الاقتصادية السابع بين الأردن واليابان

1000507362

مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق مشروع كفالات الأيتام للعام 2024

1719773894059

نموذجية اليرموك تحقق المركز الأول في مسابقة علماء الغد لطلبة المدارس

e00e93a1b00ed3138365cca383bb8a0c

تفاعل كبير من أهالي الزرقاء مع فعاليات مهرجان صيف الأردن 2024

d2a9df0a-2df0-44fd-9d84-ac0b15c7a7f3

البرلمان العربي يشيد بموقف الأردن الرافض لإرسال قوات إلى غزة