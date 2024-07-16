السفير الياباني يزور مدارس "الأونروا" في النزهة

الوكيل الإخباري - اطلع السفير الياباني في عمان أوكوياما جيرو، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته الى مدارس "النزهة" للبنين والبنات في عمان، على الأنشطة التعليمية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، وفعاليات مخيم "الأونروا" الصيفي المدعوم من الحكومة اليابانية.

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وأكد السفير أوكوياما، أهمية مساهمة "الأونروا" في دعم وتقديم الخدمات الحيوية الأساسية للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الأردن، مشددا على أنه في ظل الوضع الإقليمي الحالي، ودورها لخدمة اللاجئين، والعمل على الاستقرار الإقليمي.



من جانبه، قال مدير شؤون "الأونروا" في المملكة أولاف بيكر: "نحن ممتنون لحكومة اليابان على دعمها للوكالة، وآخرها المساهمة البالغة 3.32 مليون دولار، لتعزيز الخدمات التعليمية والنفسية والاجتماعية والحماية الأساسية للاجئين الفلسطينيين في الأردن".



وأضاف، أن الزيارة تؤكد الشراكة المهمة بين اليابان والأونروا في دعم المجتمعات الضعيفة وتعزيز الأمل والقدرة على الاستقرار، وتحسين حياة اللاجئين وحقهم في الحصول على التعليم الجيد.



يشار إلى أن الحكومة اليابانية خصصت 3.32 مليون دولار للأونروا في الأردن لمشروع "المساعدة الإنسانية المهمة للاجئي فلسطين بالأردن في مجال التعليم والخدمات النفسية الاجتماعية وخدمات الحماية" في الفترة بين نيسان 2024 وآذار 2025، والذي سيوفر الاحتياجات الأساسية للاجئين الضعفاء، إضافة إلى دعم تعليم الشباب وتدريبهم.