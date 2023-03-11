السقاف: الأردن يمتلك كفاءات بشرية عالية ومؤهلة في مجال ريادة الأعمال

الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف دعم الحكومة للمشاريع الريادية والإبداعية، من خلال تهيئة بيئة استثمارية حاضنة وجاذبة لتلك المشاريع تمكنها من المنافسة على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال ريادة الأعمال.

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جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية والتي عقدت افتراضيا، بتنظيم من قبل السفارة الأردنية في سنغافورة ومجتمع ريادة الأعمال (ACE) في سنغافورة، وشركة بيجو تكنولوجي السنغافورية، بعنوان: (الدخول الى السوق الأردني وكيفية الوصول إلى سوق الشرق الأوسط عبر الأردن).



وأضافت خلال اللقاء، ان قانون البيئة الاستثمارية الجديد يوجد به العديد من المزايا التنافسية التي تشجع على الاستثمار في العديد من القطاعات الاستثمارية ومن ضمنها الاستثمار في ريادة الأعمال ومشاريع الابتكار وكذلك مشاريع البحث والتطوير، فيتم تقديم حوافز ضريبية وجمركية تصل لنسبة الصفر بالمئة، إضافة إلى ضمانات لحقوق المستثمر تمكنه من التوسع في استثماره وتمكينه.



وبينت أن الأردن يمتلك كفاءات بشرية عالية ومؤهلة في مجال ريادة الاعمال، استطاعت ان تخطو خطوات كبيرة ومبتكرة من خلال تقديمها الأفكار الإبداعية بشكل يخدم السوق المحلي والأسواق في المنطقة. فالأردن واحدة من أقطاب الدول العربية التي تشهد نجاحاً ملحوظاً في حركة ريادة الأعمال، فتمكن من تحقيق مرتبة متقدمة في العالم الافتراضي بعد سيطرته على نصف المحتوى العربي على الشبكة العنكبوتية، واحتلاله المرتبة الأولى من حيث إثراء وصناعة هذا المحتوى.



وقالت السقاف، أن الأردن يتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية التنافسية، فموقعه الاستراتيجي يعتبر بوابة لدخول العديد من الأسواق الدولية خاصة أسواق الشرق الأوسط، إضافة الى وجود العديد من اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الاستثمارية الثنائية التي تخول المنتج الأردني من الوصول لأكثر من مليار ونصف مستهلك.



ودعت السقاف مجتمع الأعمال السنغافوري الى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن والاستفادة من المزايا الاستثمارية المتعددة، إضافة إلى استعداد وزارة الاستثمار لتقديم كافة الدعم والتسهيلات لهم لإقامة مشاريعهم في المملكة.