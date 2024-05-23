السقاف: الاستثمارات السعودية في الأردن من أكبر الاستثمارات الخارجية

الوكيل الاخباري-

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التقت وزيرة الاستثمار خلود السقاف الخميس وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الاستثمار،وخلال اللقاء الذي حضره نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين خالد بن صالح المديفر، والسفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري، والأمين العام لوزارة الاستثمار زاهر القطارنة والمدراء المعنيون في الوزارة.وأكدت السقاف على عمق العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط بين البلدين في مختلف مجالات التعاون الثنائي المشترك، خاصة الاقتصادية والاستثمارية،وقالت إن الاستثمارات السعودية تعتبر من أكبر الاستثمارات الخارجية في الأردن، وأن السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المستثمرين غير الأردنيين في بورصة عمّان، حيث بلغ عددهم 2,337 مستثمر ما بين شركات وأفراد، وبحجم استثمار قدره 1.55 مليار دولار، توزعت في العديد من القطاعات. مؤكدة إلى تتطلع الأردن إلى المزيد من الاستثمارات السعودية في المملكة وتوسعة القائم منها لبناء شراكات مثمرة تعود بالنفع على البلدين.وبينت السقاف الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الأردنية لتعزيز البيئة الاستثمارية، كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والتشريعات والأنظمة الصادرة بموجبه، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة الى إطلاق استراتيجية ترويج الاستثمار والتي تضمنت استهداف العديد من الدول بهدف جذب الاستثمارات منها، حيث تضمنت الاستراتيجية السوق السعودي ضمن أهم الأسواق المستهدفة لجذب الاستثمارات منها.