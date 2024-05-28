الثلاثاء 28-05-2024
الوكيل الاخباري
 

أيرلندا تعترف رسميا بدولة فلسطين

الدنمارك: حذرنا مرارا من تداعيات شن إسرائيل هجوما عسكريا على رفح

اليرموك: 33.9٪ نسبة الاقتراع لغاية الساعة الواحدة ظهرا في انتخابات اتحاد الطلبة

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

حماس تطالب بإجراءات فورية لوقف العدوان والقصف العشوائي على رفح

السقاف تبحث وممثلي شركات أميركية آفاق الاستثمار بالمملكة

جيش الاحتلال: إصابة 13 عسكريا إسرائيليا في غزة

أكثر من 36 ألف شهيد بغزة منذ بدء العدوان

الهلال الأحمر الفلسطيني: إعادة تفعيل خدمات الإسعاف في مدينة غزة

السعايدة : لا تعديل على تعرفة شحن المركبات الكهربائية

الثلاثاء، 28-05-2024 02:01 م

السقاف تبحث وممثلي شركات أميركية آفاق الاستثمار بالمملكة

1716893987249


الوكيل الاخباري- بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف اليوم الثلاثاء، مع وفد رفيع المستوى من المدراء التنفيذيين لشركات أميركية عالمية يزورون المملكة حاليا، آفاق الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة.

اضافة اعلان


ويمثل الوفد الأميركي العديد من القطاعات الاستثمارية كقطاع الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والتكنولوجيا والدفاع والتدريب، ويزور المملكة حاليا بالتنسيق مع مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) وتتضمن زيارة العديد من الوزارات ومؤسسات القطاعين العام الخاص الأردني لتعزيز سبل التواصل لجذب الاستثمارات الاميركية الى المملكة.


وبحسب بيان للوزارة، أكدت السقاف خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية والاقتصادية بين الاردن والولايات المتحدة في المراحل المقبلة، مشيرة الى اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية والتي أسهمت بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، معتبره هذه الاتفاقية من أفضل الاتفاقيات نظراً لدورها في تشجيع المستثمرين لفتح استثمارات جديدة في الأردن.


وقالت، ان جلالة الملك عبدالله الثاني أرسى الأسس المتينة لدمج الأردن في الاقتصاد العالمي من خلال شبكة اتفاقيات تجارية مع تكتلات اقتصادية مختلفة وفرت للصادرات الأردنية منافذ جديدة لولوج أسواق غير تقليدية، حيث يعد الأردن من أكثر الدول العربية التي ترتبط باتفاقيات تجارية مع العالم، ما أوصل المنتجات المحلية المختلفة إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم.
وبينت وزيرة الاستثمار ان الأردن أحرز خلال العامين الماضيين تقدماً في إصلاح أطره السياسية والإدارية والاقتصادية، مشيرة الى أهم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الأردنية لتعزيز البيئة الاستثمارية والتي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، كإقرار قانوني البيئة الاستثمارية ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة الى إطلاق استراتيجية ترويج الاستثمار والتي تضمنت استهداف العديد من الدول بهدف جذب الاستثمارات منها واهمها السوق الاميركي.


وتطرقت السقاف الى مؤشرات الاقتصاد الوطني والتي شهدت تحسنا خلال العام الماضي ضمن مسارات عديدة، كتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرضية، وتسجيل معدلات تضخم هي الاقل مقارنة مع دول المنطقة وبقية دول العالم، وتوفر احتياطيات مريحة من العملات الاجنبية، مشيرة الى التصنيف الأخير لوكالة (موديز) والذي رفع التصنيف الائتماني للأردن من (B1 الى BA3) مع نظرة مستقبلية مستقرة، الامر الذي سيساهم في تعزيز ودعم مكانة الأردن كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات.

وخلال استعراضها لأهم المزايا التي اقرها قانون البيئة الاستثمارية والفرص الاستثمارية التي أطلقتها الوزارة عبر منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، وجهت السقاف دعوة لرجال الاعمال للاستثمار في الأردن، ان أبواب الأردن مفتوحة للاستثمار مع تقديم الرعاية اللاحقة لاستثماراتهم لضمان نجاحها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1716896883546

وزيرة النقل تلتقي ممثلين عن قطاعي التأجير السياحي والتاكسي

dde6a702-a997-4ac6-afa1-ac94659bce42

اليرموك: 33.9٪ نسبة الاقتراع لغاية الساعة الواحدة ظهرا في انتخابات اتحاد الطلبة

3202415135824728621081

وزيرة التنمية: خطة للتركيز على تنمية الطفولة المبكرة وتأمين بيئة آمنة للطفل

5202428131821876534598

السعايدة : لا تعديل على تعرفة شحن المركبات الكهربائية

0L5A0999

الغذاء والدواء تعلن عن حملة رقابية بموسم الصيف

main_image663a09c0a0930

هيئة الاتصالات: تراجع تأثير التشويش على تحديد المواقع في الأردن

أخبار متعلقة
1715602212661

السقاف: النسبة العامة للإنجاز في الرؤية الاقتصادية 82 %

thumbs_b_c_fd1c4af55d2fda46c0cdabf19db72c9a

جلسة عمل تناقش فرص الاستثمار بين الأردن والعراق