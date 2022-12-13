السقاف: نشجع على قيام الاستثمارات الأيرلندية بالسوق الأردني

الوكيل الإخباري -

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أكدت وزيرة الاستثمار السيدة خلود السقاف أن وزارة الاستثمار تشجع على قيام الاستثمارات الأيرلندية بالسوق الأردني، وعلى استعداد بمساعدة الشركات الأيرلندية على تعريفهم بالسوق الأردني، و إمدادهم بالبيانات الاقتصادية، موضحة أن هناك فرص استثمارية واعدة ومنافسة، كتكنولوجيا المعلومات والصناعة والصحة والزراعة والخدمات والتي ترقى لطموح المستثمر من دولة ايرلندا.جاء ذلك خلال زيارة سفيرة ايرلندا لدى الأردن السيدة ماريان بلوجر الى وزارة الاستثمار اليوم لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة الاستثمارية منها.وأشارت السقاف الى أهمية تبادل اللقاءات والزيارات بين فعاليات القطاع الخاص في كلا البلدين بهدف المساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الأيرلندي والأوروبي، كون الأردن يعتبر بوابة لدخول أسواق المنطقة بحكم موقعه الجغرافي، إضافة إلى توقيعه العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمكن المنتج الأردني من الوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك.