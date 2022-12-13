الثلاثاء 13-12-2022
الوكيل الاخباري

نعيمة سيف تناشد لمساعدة والدها المصاب بالسرطان - فيديو

لقاء في بلدية غرب إربد حول تمكين المرأة سياسيا

السفير العضايلة يؤكد حرص الأردن على تعزيز التبادل الثقافي مع مصر

الكشف عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب عند أعلى مستوى منذ 7 شهور

رئيس هيئة الأركان يزور مديرية الحرب الإلكترونية

انتخاب شريم رئيساً لغرفة تجارة الزرقاء

الجمارك تشارك في اجتماعات لجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية

الحاج توفيق رئيسا لغرفة تجارة عمان

بيان صادر عن اتحاد نقابات عمال الأردن

خلال ساعات.. ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن

الثلاثاء، 13-12-2022 03:47 م

السقاف: نشجع على قيام الاستثمارات الأيرلندية بالسوق الأردني

image


الوكيل الإخباري - أكدت وزيرة الاستثمار السيدة خلود السقاف أن وزارة الاستثمار تشجع على قيام الاستثمارات الأيرلندية بالسوق الأردني، وعلى استعداد بمساعدة الشركات الأيرلندية على تعريفهم بالسوق الأردني، و إمدادهم بالبيانات الاقتصادية، موضحة أن هناك فرص استثمارية واعدة ومنافسة، كتكنولوجيا المعلومات والصناعة والصحة والزراعة والخدمات والتي ترقى لطموح المستثمر من دولة ايرلندا.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال زيارة سفيرة ايرلندا لدى الأردن السيدة ماريان بلوجر الى وزارة الاستثمار اليوم لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة الاستثمارية منها.

وأشارت السقاف الى أهمية تبادل اللقاءات والزيارات بين فعاليات القطاع الخاص في كلا البلدين بهدف المساهمة في تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الأيرلندي والأوروبي، كون الأردن يعتبر بوابة لدخول أسواق المنطقة بحكم موقعه الجغرافي، إضافة إلى توقيعه العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمكن المنتج الأردني من الوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
b969eeee-2681-46e1-b6db-329af9d2f2ca

نعيمة سيف تناشد لمساعدة والدها المصاب بالسرطان - فيديو

1220221162753764748213

لقاء في بلدية غرب إربد حول تمكين المرأة سياسيا

11202230184747929739483

السفير العضايلة يؤكد حرص الأردن على تعزيز التبادل الثقافي مع مصر

12202212181328410309276

رئيس هيئة الأركان يزور مديرية الحرب الإلكترونية

102022115355136656249

انتخاب شريم رئيساً لغرفة تجارة الزرقاء

102022209431169360442

الجمارك تشارك في اجتماعات لجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية

أخبار متعلقة
1570800105144

السفير الكويتي: مشاريع لرجال أعمال كويتيين قريبا بالأردن

main_image611f726477177

18 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن

تنزيل

حنيفات يدعو الأردنيين لزيارة مهرجان الزيتون

1120222291952688927894

أمين عام وزارة الصحة تتفقد واقع الخدمات الصحية بمستشفى جرش الحكومي

file

الحنيفات: الأردن واجه تحديات التغير المناخي والأزمات الاقتصادية بأقل الخسائر

image-12-12

مندوبًا عن الملك.. وزير الزراعة يفتتح مهرجان الزيتون الوطني