السقاف: نمو اموال الضمان وصل إلى 1.1 مليار دينار خلال العام الماضي

الوكيل الإخباري - حقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي العام الماضي نمو مالي وصل الى 1.1 مليار دينار بنسبة 10% و ان 54٪؜ عوائد اشتراكات التي تورد إلى المؤسسة و46% عوائد أرباح.

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وقالت رئيس الصندوق خلود السقاف، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة اللجنة المالية تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018، 2019، 2020 حول المخالفات و الاستيضاحات بحق الصندوق، إنّ أموال الضمان نمت منذ عام 2004 من 1.600 مليار الى 12.300 مليار، حيث تشمل 38٪؜ من الناتج المحلي.



وأشارت، إلى أنه يوجد سيولة بالبنوك بنحو 1.5 مليار دينار، لافتة إلى أن لدى الصندوق عقار بقيمة 735 مليون دينار و 400 قطعة أرض.



وتابعت، أن استثماراتنا بالسياحة وصلت نحو 250 مليون دينار، والصندوق يملك 5 فنادق، بالإضافة للمساهمة في فنادق أخرى.



وفيما يتعلق بمساهمة الصندوق بالملكية، أوضحت السقاف، أنه لم يتم إجراء زيادة على اسمهم الملكية منذ سنوات طويلة بالرغم من زيادة رأس مال الشركة ما جعل نسبة المساهمة لا تتجاوز 3٪.

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