السلالة الهندية تعيد الإجراءات الصارمة إلى طاولة الحكومة

الوكيل الإخباري - على ضوء اكتشاف إصابات بالسلالة الهندية المتحورة لكورونا في الأردن ، أعلنت الحكومة ، أمس الإثنين عن اتخاذها قرارات صارمة ، في حال انتشار السلالة ، تحسّبا من تفاقم الوضع الوبائي في المملكة.

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الامر يتطلّب النظر بجديّة ، ومسؤولية إلى هذا الأمر ، أمام تخوّف وقلق شعبي ، بالعودة إلى الإجراءات التقييدية ، التي كادت أن تتلاشى ، بعد تحسّن ملحوظ في المنحنى الوبائي .

وأمام تحدٍ جديد أمام وزارة الصحة ، بشأن السلالة الهندية ، يقف الأردنيون على وقع الآمال أن "تنفرج" غمّة الوباء، بعد أن أعلنت الحكومة سابقا أن هدفها - حاليا - الوصول إلى "صيف آمن" ، من خلال تطعيم أكبر عدد من المواطنين بلقاح كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي.

الحظر الشامل الجمعة ، وزيادة ساعات الحظر الجزئي الليلي، وإغلاق المنشآت الاقتصادية ، على طاولة الحكومة ، في حال تراجع الوضع الوبائي ،بعد إصابات بالسلالة الهندية في المملكة .