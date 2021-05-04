الثلاثاء 04-05-2021
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الثلاثاء، 04-05-2021 08:35 ص

تحسبا من تفاقم الوضع الوبائي

السلالة الهندية تعيد الإجراءات الصارمة إلى طاولة الحكومة

مو
منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - على ضوء اكتشاف إصابات بالسلالة الهندية المتحورة لكورونا في الأردن ، أعلنت الحكومة ، أمس الإثنين عن اتخاذها قرارات صارمة ، في حال انتشار السلالة ، تحسّبا من تفاقم الوضع الوبائي في المملكة.

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الامر يتطلّب النظر بجديّة ، ومسؤولية إلى هذا الأمر ، أمام تخوّف وقلق شعبي ، بالعودة إلى الإجراءات التقييدية ، التي كادت أن تتلاشى ، بعد تحسّن ملحوظ في المنحنى الوبائي .

 

وأمام تحدٍ جديد أمام وزارة الصحة ، بشأن السلالة الهندية ، يقف الأردنيون على وقع الآمال أن "تنفرج" غمّة الوباء، بعد أن أعلنت الحكومة سابقا أن هدفها - حاليا - الوصول إلى "صيف آمن" ، من خلال تطعيم أكبر عدد من المواطنين بلقاح كورونا، والالتزام بارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي.

 

الحظر الشامل الجمعة ، وزيادة ساعات الحظر الجزئي الليلي، وإغلاق المنشآت الاقتصادية ، على طاولة الحكومة ، في حال تراجع الوضع الوبائي ،بعد إصابات بالسلالة الهندية في المملكة .

 

 

 




 

 


 

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