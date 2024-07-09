السلطات المصرية تقرر ابعاد أردنياً عن البلاد

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل الإعلام المصرية نقلاً عن الجريدة الرسمية بقرارات وزير الداخلية المصري محمود توفيق، التي تتضمن إبعاد خمسة أشخاص من جنسيات مختلفة، من بينهم شخص أردني الجنسية.



ووفقًا لموقع "المصري اليوم"، تقرر إبعاد شخص أردني، سوداني، سوري، روسي، ويمني لأسباب تتعلق بالصالح العام.



وأوضحت وسائل الإعلام أن ذلك جاء تنفيذًا لإجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية، وفقًا لما هو منصوص عليه في القانون عند ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عند عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.

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