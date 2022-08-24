السلطة الفلسطينية تتطلع للحصول من الأردن على نحو 20% من حاجة الضفة الغربية من الكهرباء

الوكيل الاخباري - تتطلع السلطة الفلسطينية للحصول على نحو 20% من الطاقة الكهربائية من الأردن؛ لسد احتياجات الضفة الغربية المحتلة، وفق رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، الأربعاء.



ورفع الأردن تزويده للفلسطينيين من 40 ميغاواط إلى 80 ميغاواط الأربعاء، بعد افتتاح محطَّة تحويل كهرباء الرَّامة في الأغوار.



وأوضح ملحم لـ "المملكة" إن مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والضفة الغربية "يعتبر من أهم المشاريع بالنسبة لفلسطين، حيث يساهم في تحقيق الاستراتيجية الفلسطينية لقطاع الطاقة وخاصة في تحقيق تنوع وتنويع مصدر الطاقة في فلسطين والالتفاف التدريجي عن الخدمات الإسرائيلية وزيادة الربط الإقليمي مع الأشقاء في الأردن ...".

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