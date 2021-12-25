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السبت، 25-12-2021 08:41 م

بداية موسم مطري جيد...

السلط الأعلى هطولاً ومناطق لم تشهد الأمطار.. الأرصاد تكشف كميات الهطول الأخيرة

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الوكيل الاخباري - تأثرت المملكة بمنخفض جوي قطبي أثر عليها لقرابة 4 أيام متتالية الأسبوع الفائت، مبشراً ببداية موسم مطري يأمل المعنيون فيه بأن يكون جيداً، ليكون بداية لتحسن الموسم المطري بشكل عام في المملكة التي تعاني من شح المياه، والتي تعتبر كثاني أفقر دول العالم بالمياه.

 

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب لـ"الوكيل الاخباري" إن الموسم المطري بالنسبة للمناطق الشمالية والوسطى فإن الامطار الهاطلة مع المنخفض الأخير تعتبر جيدة جداً، حيث أثر على المملكة يوم الاثنين الماضي بنسبة جيدة جدا، مما ساهم في تحسين وضع الموسم بالمناطق الشمالية والوسطى.

 

بينما المناطق الجنوبية والشرقية لم يكن تأثير المنخفض عليها كبيرا، وبالتالي لم يتحسن الموسم مقارنة بما كان عليه قبل المنخفض الجوي، وفق آل خطاب.

 

وتوضح النشرة التحليلية الدورية للموسم المطري الحالي 2021/2022 الصادرة من إدارة الأرصاد الجوية بأن وضع الموسم المطري حتى صباح 23/12/2021 والذي يبين المجموع المطري المتراكم حتى تاريخه مقارنة بمعدل المجموع المطري الافتراضي لنفس التاريخ.

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إذ تبين النشرة أن كميات الأمطار خلال المنخفض الفائت في المناطق الشمالية ارتفعت بنسب تراوحت من (10-12)%، وفي المناطق الوسطى والغربية بنسب تراوحت من (5-17)%، وفي المناطق الوسطى والشرقية بنسب تراوحت من (3-19)%، وفي الأغوار الشمالية والوسطى بنسبة بلغت 14%.


أما في المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية فقد ارتفعت بنسبة تراوحت من (1-2%) حيث كانت الهطولات خفيفة بالنسبة للمناطق الجنوبية بشكل عام، أما في محافظة العقبة فلم تشهد هطولات مطرية وبالتالي لم يطرأ أي زيادة على موسمها المطري.

 

وسجلت مدينة السلط أعلى هطول مطري في المملكة خلال المنخفض الأخير، حيث سجلت 100.5 ملم، وتلتها منطقة حدائق الحسين في عمان، حيث سجلت 83.5 ملم، ثم تلتها منطقة راس منيف في عجلون 66.3 ومنطقة الباقورة المستعادة 54.5 ملم.

 



 

 




 

 


 

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