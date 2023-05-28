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الأحد، 28-05-2023 09:35 م

السلط تطلق أكبر كتاب مباركة بمناسبة زفاف ولي العهد

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الوكيل الاخباري - أطلقت بلدية السلط الكبرى، بالتعاون مع قناة تراث السلط، أكبر كتاب مباركة؛ بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بمشاركة شعبية واسعة من مختلف أطياف المجتمع في حفل أقيم في ساحة عقبة بن نافع وسط المدينة، بحضور الفعاليات الرسمية والشعبية.

وقال رئيس البلدية، المهندس محمد الحياري، إن السلط تفرح بالحسين، ويسعدنا أن نقف في هذا المساء الجميل وفي هذه المناسبة الغالية لنوقع هذه الوثيقة ونرفعها إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، باسم البلقاء والسلط وأن يكون هذا الزفاف زفافا ميمونا.

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