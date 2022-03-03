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الخميس، 03-03-2022 01:45 م

السلط: يوم طبي مجاني السبت

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الوكيل الإخباري - تنظم بلدية السلط الكبرى بالتعاون مع جمعية البيرة الخيرية السبت المقبل يوما طبيا مجانيا، و بازارا خيريا في مقر الجمعية (بيت عيرا ويرقا) .

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ويشمل اليوم الطبي عددا من عيادات الاختصاص: القلب والاوعية الدموية، والنسائية ،والجلدية، وطب الأطفال، وطب الأسرة ، وطب العيون.


ويشارك في إقامة اليوم الطبي المجاني مؤسسة الكاريتاس الخيرية، وشركات: المتحدة لصناعة الادوية، أدوية الحكمة، كوغر للتجارة العامة ، و مستودعا الصفا للادوية والتوافر الحيوي،اضافة الى مركز ليندا للتغذية .


ودعت البلدية المواطنين إلى الاستفادة من هذا اليوم الطبي الذي يبدأ عند العاشرة صباحا وينتهي الساعة الثانية بعد الظهر .



 




 

 


 

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