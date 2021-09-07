الثلاثاء 07-09-2021
الوكيل الاخباري

وزير الادراة المحلية يوجه البلديات الى تخصيص اراض لايواء الكلاب الضالة

السويد تحاكم عضوا في داعش شارك بقتل الشهيد الكساسبة

وزير التربية يكشف عن خطط وإجراءات قادمة للمدارس والجامعات

إصابات بالاختناق خلال قمع فعالية مناهضة للاستيطان جنوب الخليل

إطلاق حملة ' النقطة بتفرق' لترشيد استهلاك المياه

11 وفاة و2762 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

شاهد .. اول فيديو يوثق لحظة خروج الاسرى من سجن الاحتلال وانتزاع حريتهم

تنويه امني للأردنيين

هيئة الاتصالات ترفد خزينة الدولة بـما يزيد عن (100) مليون دينار

تنويه بشأن تلقي مطعوم سينوفارم الصيني بالاردن

الثلاثاء، 07-09-2021 01:27 م

السماح بإدخال المواد الأولية من خلال شركات البريد فئة دولي

هيئة-تنظيم-قطاع-الاتصالات


الوكيل الإخباري - عقدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات اجتماعاً في مبناها مؤخراً حضره المدير العام لغرفة صناعة الأردن ومدراء وممثلين عن شركات البريد الخاص فئة دولي، لغايات السماح بإدخال المواد الأولية التي تدخل في العمليات الصناعية من خلال شركات البريد المرخصة فئة دولي وذلك دعماً للصناعات الوطنية المحلية. 

وبيّن رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور، في تصريح صحافي وصل " الوكيل الإخباري" أن الاجتماع أتى حرصاً من الهيئة على المصلحة العامة ودعماً للصناعات الوطنية المحلية، ودون المساس بالإجراءات والتدابير الأمنية والصحية في نقل البعائث البريدية الخاصة والواردة في نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 110 لسنة 2004. 

وأكّد الجبور، أن السماح بإدخال المواد الأولية المستخدمة في العمليات الصناعية سيكون حصراً للمصانع والشركات وليس الأفراد، بالإضافة إلى ضرورة توافر ووضوح كامل البيانات المتعلقة بالبعيثة البريدية، مثل: اسم كل من مُرسِلها ومُستقبلها بالإضافة إلى ماهيّة المادة الأولية ومكوناتها، وإرفاق أي وثائق متعلقة بها ، كما وستقوم الهيئة بتعميم قائمة بأسماء المصانع والشركات المسموح لها إدخال المواد الأولية لشركات البريد الدولية لغايات اعتمادها دون سواها والتي حصلت عليها الهيئة بالتعاون مع غرفة صناعة الأردن.

ومن الجدير بالذكر أن قطاع البريد في المملكة ينقسم إلى مشغل البريد العام/ شركة البريد الأردني، ومشغلي البريد الخاص الذين يبلغ عددهم (176) مشغل مرخص منهم: (166) مرخص فئة محلي و(10) مرخصين فئة دولي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2e5b8384d761ae830e2dfb194ddd8b6b

السويد تحاكم عضوا في داعش شارك بقتل الشهيد الكساسبة

وزير التربية

وزير التربية يكشف عن خطط وإجراءات قادمة للمدارس والجامعات

وزارة المياه

إطلاق حملة ' النقطة بتفرق' لترشيد استهلاك المياه

9202179110283673264

تنويه امني للأردنيين

8202126101631741834610

تنويه بشأن تلقي مطعوم سينوفارم الصيني بالاردن

92021311628232738861

وزير التربية : اقرار اعداد المقبولين في الجامعات نهاية الاسبوع

أخبار متعلقة
60d8e7d44cd6e

قرض بـ 70 مليون دولار للاردن لتخفيف تداعيات كورونا

علوم

الأردن يشارك باجتماع اللجنة الدولية لتقييم المركز الإقليمي الروسي لعلوم الفضاء

61168f6d078d3

تلقي 7858 جرعة جديدة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة في الأردن

الاردني-يعزي-مصر-بضحايا-هجوم-سيناء-717l53dnpq4ap9na88a7ibuin1c7xcwbduf96hiyepq

الأردن يعزي مصر باستشهاد أفراد من القوات المسلحة المصرية في سيناء

w

اطلاق مركز الشباب الافتراضي الاول من نوعه في الاردن

820219185233457415366

توضيح حول موعد اعلان نتائج التوجيهي