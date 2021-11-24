السماح بإدخال كمية زيت زيتون محددة من الأراضي الفلسطينية

الوكيل الإخباري-

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أكد مساعد الأمين العام للتسويق والجودة في وزارة الزراعة الأربعاء، على السماح بإدخال كمية "محددة" من زيت الزيتون من الأراضي الفلسطينية عبر جسر الملك حسين بواقع تنكتين زيت لكل عائلة ولمرة واحدة فقط، وذلك من باب التسهيل على الفلسطينيين.وشدد الصمادي في رده على استفسارات "المملكة" على أن قرار السماح محدد بكمية وليس تجاريا وجاء استجابة لمطالب عدة وصلت الوزارة، مشيرا بذات الوقت إلى أن سعر تنكة زيت الزيتون في الأراضي الفلسطينية يصل 130 دينار، مما يؤكد أن القضية غير تجارية.ولفت الصمادي أن القرار هدفه التسهيل على الأشقاء الفلسطينيين وبما يحفظ بذات الوقت المنتج المحلي الأردني من زيت الزيتون الأردني بموسم الزيت.وأكد أن قرار السماح سيطبق اعتباراً من الشهر المقبل.كما أعلنت الادارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية عن سماح الأردن بإدخال زيت الزيتون عبر معبر الكرامة اعتباراً من تاريخ 1-12-2021 بواقع تنكتين زيت 16 لتر لكل عائلة ولمرة واحده فقط.ينظم المركز الوطني للبحوث الزراعية، بالتعاون مع وزارة الزراعة، مهرجان الزيتون الوطني الحادي والعشرين ومعرض منتجات المرأة الريفية، المهرجان السنوي لمنتجات زيت والزيتون ومنتجات المرأة الريفية خلال الفترة من 25 تشرين الثاني/نوفمبر ولغاية 4 كانون الأول 2021 في جناح المعارض الكائن في مكة مول، طريق شارع المدينة الطبية، وسيشارك فيه أكثر من 500 مشارك بين مزارعين ونساء ريفيات ومعاصر وجمعيات وشركات إنتاجية ومدارس زراعية حقلية من أنحاء المملكة.وفي وقت سابق توقع مساعد الأمين لعام للثروة النباتية في وزارة الزراعة محمود الربايعة، انتاج 170 ألف طن من حبوب الزيتون في الأردن في الموسم الحالي.وقال الربابعة في تصريح سابق، إن الوزارة تتوقع توجه 30 ألف طن من الزيتون لإنتاج المخللات وبعض منتجات الزيتون الأخرى، ونحو 140 ألف طن سيكون موجه لعصر الزيتون وإلى المعاصر لإنتاج زيت الزيتون."كمية الانتاج المتوقعة هذا العام تتراوح بين 21 إلى 23 ألف طن وهي تكفي لسد احتياجات استهلاك المملكة من زيت الزيتون"، وفق الربابعة.