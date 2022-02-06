الأحد 06-02-2022
الوكيل الاخباري

إقرار نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة

العجلوني يبحث الامور الاجرائية المتعلقة بامتحانات المستوى والشامل

بلدية بيرين تطمر حفرة بعمق 8 أمتار حفرها منقبون عن الذهب

صحة الزرقاء تباشر اعطاء المطعوم ضد السحايا للمعتمرين

وزير الطاقة يبرر أسباب ارتفاع قِيّم فواتير الكهرباء ويؤكد: أوقفنا "فرق أسعار الوقود" شعوراً مع المواطن

مكافحة المخدرات تحبط تهريب مليون حبة مخدرة على أحد المعابر وتضبط 3 أشخاص أخفوا 30 ألف حبة مخدرة في الزرقاء

السماح باجراء فحوصات طبية لغير الأردنيين في مكان عملهم

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبية لـ(30) شركة ومكلفا

وفاة المخرج الاردني حسين نافع

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

الأحد، 06-02-2022 07:53 م

السماح باجراء فحوصات طبية لغير الأردنيين في مكان عملهم

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء على السماح لوزارة الصِّحة بإجراء الفحوصات الطبيَّة واستصدار الشهادات المطلوبة للعمَّال غير الأردنيين العاملين في الشركات والمصانع الواقعة في المناطق الصناعيَّة والتنمويَّة، لغايات تجديد تصاريح عملهم، في موقع (الشركة أو المصنع) نفسه.

واشترط القرار أن تتناسب الإجراءات المتَّخذة لإجراء الفحوصات مع حجم المصنع، بحيث لا يزيد عدد العُمَّال خلال الزِّيارة الواحدة على (200) عامل، وأن تحصل الشَّركة أو المصنع على موافقة خطيَّة مسبقاً، وأن تعمل على توفير المكان المناسب لكوادر وزارة الصحَّة لإجراء الفحوصات، وأن لا تتحمَّل وزارة الصحَّة أيَّ كلفة إضافيَّة مقابل تقديم هذه الخدمة.

كما نصَّ القرار على الاعتذار عن تقديم هذه الخدمة في حال عدم الالتزام بالاشتراطات أعلاه.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخصاونة لوغو

إقرار نظام التنظيم الإداري للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة

f

العجلوني يبحث الامور الاجرائية المتعلقة بامتحانات المستوى والشامل

d

بلدية بيرين تطمر حفرة بعمق 8 أمتار حفرها منقبون عن الذهب

f

صحة الزرقاء تباشر اعطاء المطعوم ضد السحايا للمعتمرين

Screenshot_9

وزير الطاقة يبرر أسباب ارتفاع قِيّم فواتير الكهرباء ويؤكد: أوقفنا "فرق أسعار الوقود" شعوراً مع المواطن

5c718025-c572-47c0-b11d-1c4bc3965e4e

مكافحة المخدرات تحبط تهريب مليون حبة مخدرة على أحد المعابر وتضبط 3 أشخاص أخفوا 30 ألف حبة مخدرة في الزرقاء

أخبار متعلقة
1202231205630729648423

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبية لـ(30) شركة ومكلفا

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

M63A8882

احالات الى التقاعد في التربية - أسماء

الأمومة-1

لماذا تُحرَم عاملات في القطاع العام من تأمين الأمومة ؟

مبنى رئاسة الوزراء

صلاحية جديدة لمجلس الوزراء في معدل نظام المصاريف

1574861256086-780x470

الألبسة: قرار الجمارك يعاكس إعادة النظر بالتعرفة الجمركية