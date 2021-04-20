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الثلاثاء، 20-04-2021 01:49 م

السماح بتسجيل الفصل الصيفي وتأجيل دفع الرسوم لطلبة الجامعات

أبو قديس


الوكيل الإخباري - قرر وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي محمد أبو قديس السماح لطلبة الجامعات بالتسجيل للفصل الصيفي وتأجيل دفع الرسوم حتى بداية الفصل.

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جاء ذلك ، في بيان صحفي وصل " الوكيل الإخباري " الثلاثاء بأن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس عمم على جميع رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة للسماح للطلبة بتسجيل المساقات الدراسية للفصل الصيفي القادم 2020-2021 بدون اشتراط تسديد الرسوم الجامعية، ومنحهم فرصة للتسديد حتى بداية أسبوع السحب والإضافة للفصل الصيفي وفقاً للتقويم الجامعي المعتمد في كل جامعة إضافةً إلى أي ترتيبات أخرى يرونها مناسبة يمكن أن تساعد في التسهيل على الطلبة، كما طالب الوزير أبوقديس بعدم استيفاء أي رسوم خدمات لن يستفيد الطلبة منها نتيجة إيقاف الدراسة الاعتيادية في الحرم الجامعي مثل رسوم الباصات ورسوم حفل تخريج الطلبة.

وأضافت الوزارة بأن هذا التعميم يأتي نتيجةً للظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن والتي تحتاج إلى تكاتف جهود الجميع والالتزام بالمسؤولية الوطنية حتى نتمكن من اجتياز الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا والتي أثرت بشكل كبير على أحوال المواطنين الاقتصادية، وتأكيداً على دور جميع القطاعات بما فيها الجامعات في التخفيف من الآثار المالية السلبية التي ترتبت على كاهل المواطنين.


 




 

 


 

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