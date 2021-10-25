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الإثنين، 25-10-2021 03:48 م

السماح بتقديم الأرجيلة في المقاهي

رئاسة


الوكيل الاخباري - قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق اليوم الاثنين انه تم السماح للمقاهي الشعبية المرخصة من الجهات المعنية ( الكوفي شوب) فقط بتقديم الارجيلة خلال فصل الشتاء الحالي في المناطق الداخلية للمنشأة شريطة عدم تقديم الارجيلة او اي نوع من انواع التبغ واشكاله لمن هو دون ال 18 سنة استنادا للمادة 55 من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته.

واكد الحاج توفيق انه صدر اليوم نسخة معدلة والمعدة من قبل وزارة العمل والمعتمدة من وزارة الصحة من البروتوكول رقم 15 المتعلق باجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا في المنشات المصرح لها بتقديم الارجيلة.

واضاف ان البروتوكول تضمن اربعة اجراءات للوقاية مثل ان تلتزم المنشات باجراءات الوقاية قبل البدء بالعمل في المنشات المصرح لها بتقديم الارجيلة، واجراءات وقائية مترتبة على العاملين في المنشات المصرح لها بالعمل، واجراءات وقائية اثناء الدخول الى المنشات المصرح لها بتقديم الارجيلة، واجراءات اخرى اثناء العمل.

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