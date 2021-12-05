السماح بتمديد خدمات موظفين حكوميين

الوكيل الاخباري - قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة، السَّماح للوزارات والدَّوائر الحكوميَّة بتمديد خدمة الموظَّفين الذين تمَّ تعيينهم، ولم تنتهِ خدماتهم، ولم يصدر قرار من المرجع المختصّ بإنهاء خدماتهم، وسيبلغون سنَّ الشَّيخوخة، وذلك بتمديد خدماتهم سنة فسنة، للمدَّة التي أجازها نظام الخدمة المدنيَّة رقم (9) لسنة 2020م، وبحدٍّ أقصى خمس سنوات، أو المدَّة المتبقِّية في حال تمَّ تمديد خدماتهم سابقاً، وذلك لتمكينهم من الحصول على رواتب تقاعديَّة.

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