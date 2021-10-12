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الثلاثاء، 12-10-2021 05:16 م

السماح بتواجد الجمهور في الملاعب والصالات الرياضية بنسبة 50%

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الوكيل الاخباري - نشرت الجريدة الرسمية، الثلاثاء، بلاغا صادرا عن رئيس الوزراء وزير الدفاع يسمح بتواجد الجمهور في الملاعب والصالات الرياضية بنسبة لا تزيد عن 50% من طاقتها، ويمنع تواجد أكثر من 10 أشخاص على طاولة واحدة داخل المطعم.

ويمنع البلاغ الذي يحمل الرقم (46) تواجد أكثر مـن 15 شخصـاً علـى طاولـة واحـدة فـي سـاحات المطعم الخارجيـة، مع ضرورة وجود مسافة بين الطاولات لا تقـل عن مترين في جميع الأحوال.

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