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الإثنين، 20-09-2021 11:19 ص

السماح بحركة الشحن عبر المعابر البرية مع السعودية لمتلقي مطعوم كورونا

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الوكيل الاخباري- قرر وزير الداخلية مازن الفراية، الاثنين، السماح بحركة الشحن عبر المعابر البرية مع السعودية لمتلقي المطعوم والسماح لسائقي الشاحنات غير الأردنيين من متلقي المطعوم بالدخول من السعودية شريطة التسجيل عبر منصة "توكلنا".

ووافق وزير الداخلية على "توصية لجنة تنظيم الميدان والمعابر الحدودية المتضمنة السماح لسائقي الشاحنات الأردنية الحاصلين على شهادة المطعوم الأردني بالمغادرة والعودة من خلال مراكز الحدود البرية دون إجراء فحص (PCR) ".

كما تم "السماح لسائقي الشاحنات غير الأردنيين الحاصلين على شهادة المطعوم من الدول القادمين منها بالدخول عبر المراكز الحدودية البرية مع المملكة العربية السعودية شريطة التسجيل عبر منصة (توكلنا)"، بحسب الكتاب.

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