السماح لصهاريج المياه الخاصة التنقل في أوقات الحظر

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري إنه ونظرا لظروف فصل الصيف وازدياد الطلب على المياه لمختلف الاستخدامات والتسهيل على الاخوة المواطنين والقطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والمنزلية لتأمين احتياجاتهم الإضافية من مياه الشرب المنزلية فأنه تم التوصية بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات إلى إدارة خلية أزمة كورونا التي وافقت على السماح لأصحاب الصهاريج الخاصة بالعمل خلال أوقات الحظر الجزئي والشامل من الساعة السادسة من صباح كل يوم ولغاية الساعة العاشرة مساء شريطة الالتزام بتعليمات الحظر والتسجيل على المنصة للمطاعيم أو تلقيه .

اضافة اعلان



وبينت الوزارة في بيان وصل " الوكيل الإخباري " أن هذه الإجراءات هدفها التسهيل على الاخوه المواطنين في تأمين احتياجاتهم الإضافية من المياه المنزلية وكذلك على مختلف القطاعات الاخرى .