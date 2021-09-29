السماح لـ 100 مركبة عمومية بالمغادرة إلى سوريا



الوكيل الاخباري - تفقد مدير عام دائرة الجمارك العامة اللواء جلال القضاة، اليوم الأربعاء، سير العمل في مركز جمرك حدود جابر بمحافظة المفرق.



وقال القضاة إن الدائرة عمدت إلى زيادة كوادرها العاملة في المركز من الجمركيين والمعاينين لغايات تسهيل إجراءات الشحن والركاب في أعقاب فتح حدود جابر.



وأشار مدير جمرك مركز حدود جابر العقيد أحمد القرعان إلى عدد من الإجراءات الجديدة التي سيجري تطبيقها اعتبارا من اليوم، أبرزها إلغاء نظام النقل التبادلي (باك تو باك)، وعدم تحديد عدد الحافلات المغادرة من الجانب الأردني للجانب السوري، إضافة إلى السماح لـ 100 مركبة عمومية بالمغادرة إلى الأراضي السورية مع التأكيد على ضرورة تسجيل السائق العمومي على المنصة الخاصة بوزارة الصحة.

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