السماح للأردنيين المغتربين بالتسجيل للحصول على دعم الكهرباء

الوكيل الإخباري - قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الأحد، إنه بإمكان الأردنيين المغتربين ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق دعم الكهرباء التسجيل على الموقع الإلكتروني للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة وذلك حال عودتهم للوطن.

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وأضافت الهيئة، أن عداد المغتربين للمنازل غير المسكونة والتي غالباً ما تكون كمية استهلاكها صفرا بإمكانهم عدم التسجيل حالياً والتسجيل حال العودة للوطن. ( المملكة)

