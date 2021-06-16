الأربعاء 16-06-2021
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الأربعاء، 16-06-2021 09:02 م

السماح للملقي والحنيطي والعبادي بحمل أوسمة دول خارجية

إرادة ملكية سامية


 
 الوكيل الاخباري - صدرت الارادة الملكية السامية بالسماح لرئيس الوزراء الأسبق الدكتور هاني الملقي بحمل وسام غراند كوردون من طبقة الشمس المشرقة الممنوح له من قبل امبراطور اليابان وذلك لمساهمته في تعزيز العلاقات بين البلدين.اضافة اعلان


كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على السماح للواء الركن طيار مقاتل يوسف أحمد حامد الحنيطي/ رئيس هيئة الأركان المشتركة بحمل وسام هلال الامتياز العسكري والممنوح له من قبل رئيس الجمهورية الباكستانية.

كما صدرت الارادة الملكية السامية بالسماح لجمعة عبدالله هاجس العبادي بحمل وسام الاستقلال من الطبقة الأولى الممنوح له من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان/ رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وذلك بمناسبة انتهاء مهام عمله كسفير للمملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة الامارات العربية المتحدة.

 




 

 


 

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