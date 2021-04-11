السماح لمطاعم الفنادق بالعمل خلال رمضان لنزلائها فقط

الوكيل الاخباري -

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أصدر رئيس الوزراء البلاغ رقم (29) لسنة 2021م استناداً لأحكام أمر الدّفاع رقم (19) لسنة 2020م .وشمل البلاغ السّماح للمنشآت الفندقيّة بتقديم خدمة الطّعام في المطاعم التابعة لها خلال شهر رمضان المبارك وذلك للتسهيل عليها في خدمة نزلائها، وبما لا يتجاوز السّاعة الثامنة والنّصف مساء، وللنزلاء فقط، شريطة الالتزام بأوامر الدّفاع والبلاغات والقرارات الصّادرة بموجبها من حيث التقيّد بمسافات التّباعد المقرّرة، والحدّ المسموح به لعدد الأشخاص على الطّاولة الواحدة، وعدم تقديم الأراجيل.