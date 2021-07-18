السماح لمنشآت سياحية بتمويل الفرق بين الأجر المستحق للعامل وبين مساهمة برنامج استدامة وبسقف أعلى 1000 دينار شهرياً

الوكيل الاخباري -

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أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أنه تقرر بموجب البلاغ رقم (41) لسنة 2021 السماح لمنشآت سياحية حددها مدير عام الضمان الاجتماعي بموجب تعليمات أصدرها لهذه الغاية والمتمثلة في مكاتب السياحة الوافدة والصادرة ومكاتب الحج والعمرة التي ينطبق عليها البلاغ رقم (37) المعدل لبرنامج استدامة الاستفادة من تمويل الفرق بين مقدار الأجر المخصص للعامل وهو (75%) من أجره وبين مساهمة البرنامج في هذا الأجر وبما لا يتجاوز ألف دينار.وبيّنت المؤسسة أن هذا التعديل جاء بهدف تخفيف الأعباء المالية المترتبة على هذه المنشآت نتيجة عدم ممارستها لنشاطها بسبب جائحة كورونا.وأوضحت أنه سيتم تمكين هذه المنشآت من الاستفادة من التعديل اعتبارا من نهاية الشهر الجاري.