السواعير : إرادة لإعطاء الاحزاب دورها الحقيقي وتمكينها من الوصول الى البرلمان

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس لجنة الاحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية المهندس عدنان السواعير ان هناك ارادة للتغيير تجاه اعطاء الاحزاب دورها الحقيقي وتمكينها من الوصول الى البرلمان وتشكيل الحكومات مستقبلا.واضاف خلال الندوة الحوارية التي عقدتها لجنة الاحزاب الـ 26 في مقر حزب الحياة اليوم السبت، بعنوان "قانون الاحزاب الذي نريد" ، أن اللجنة منحازة لوجهة نظر الاحزاب وتسعى للوصول الى قانون ترضى عنه ، مشيرا إلى أن ما يحكم مسارها هو النقاش الذي يدور داخلها، وتضم اعضاء، بينهم حزبيون، يؤخذ بمقترحاتهم.