السوق المركزي: إقبال على المانجو بالأسواق المحلية وسعر الكيلو 120 قرشاً

الوكيل الإخباري-

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أقبل الأردنيين بشكل ملحوظ على شراء فاكهة المانجو بعد أن كست الأسواق المحلية من بداية شهر آب الحالي حيث أنها متوفرة بالإنتاج المحلي والمستورد وفق مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة .وقال الشخانبة اليوم الأحد في حديث لـ "الوكيل الإخباري" إن الكميات التي تم توريدها إلى السوق اليوم من المانجو المحلية 10 طن و 212 طن من المستورد.ولفت أن سعر كيلو المانجو في السوق المركزي يبلغ 120 قرشاً ووصل سعر الكيلو المحلي قبل أيام إلى 250 قرشاً .وكانت قد أثبتت نتائج الدراسات والبحوث الزراعية لمشروع المركز الوطني للبحوث الزراعية في عام 2018 ، نجاح زراعة نبات المانجو في الأردن، من خلال مشروع زراعة الأشجار الاستوائية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا".