السويد تحاكم عضوا في داعش شارك بقتل الشهيد الكساسبة

الوكيل الاخباري - أعلن القضاء السويدي، أن إرهابيا سويديا سيواجه تحقيقاً حول "جرائم حرب" ارتُكبت في سوريا خلال مثوله أمام المحكمة.



وسيمثل الإرهابي السويدي أسامة كريّم الأربعاء أمام المحكمة الخاصة بهجمات 13 تشرين الثاني 2015 في باريس.



وقال متحدث باسم النيابة العامة، لوكالة فرانس برس، الإثنين إن النيابة العامة السويدية المسؤولة عن الجرائم الدولية تجري تحقيقا أوليا "في جرائم حرب مشددة ارتكبت في سوريا"، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة لوموند.



تعرّف المحققون البلجيكيون على أسامة كريم، المتورط في هجمات 22 آذار 2016 في بروكسل، بوصفه أحد منفذي جريمة قتل الشهيد الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي استشهد على يد داعش الإرهابي في مطلع عام 2015 في سوريا.

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