السويد تحظر دخول القادمين من الأردن

الوكيل الإخباري - قررت الحكومة السويدية إزالة الأردن من قائمة الدول المعفاة من حظر الدخول، بسبب فيروس كورونا.

اضافة اعلان



وقالت السفارة السويدية في منشور عبر فيسبوك الثلاثاء، إنه سيعاد العمل بمنع دخول الأشخاص المقيمين في الأردن، وسيدخل القرار حيز التنفيذ اليوم.

وأشارت إلى أن الغرض من الحظر المؤقت هو منع انتشار فيروس كورونا.



ويستمر حظر الدخول حتى تاريخ 31 يناير 2022.



وأوضحت أنه يستثنى من حظر الدخول:



• المواطنون السويديون.

• مواطنو المنطقة الاقتصادية الأوروبية (بما في ذلك مواطني أندورا والفاتيكان وسان مارينو وموناكو) ومواطني سويسرا.



• الأشخاص الذين يحملون الإقامات الطويلة الأمد في السويد أو في دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبيّ.



• الأشخاص الذين لديهم تصريح إقامة في السويد أو دولة أخرى في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو أندورا أو الفاتيكان أو سان مارينو أو موناكو أو سويسرا.

• الأشخاص الذين لديهم تأشيرة وطنية للسويد أو تأشيرة وطنية صالحة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر في دولة أخرى في المنطقة الاقتصادية الأوروبية ، أو أندورا ، أو الفاتيكان ، أو سان مارينو ، أو موناكو ، أو سويسرا .



التأشيرة وطنية هي تأشيرة صالحة فقط للسويد وليست تأشيرة شنغن.