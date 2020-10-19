الإثنين 19-10-2020
الوكيل الاخباري

السويلميين .. غادر الأردن ليتلقى التعليم فعاد إليه مكفنا

تعديل برنامج توزيع المياه في عمان

منصة زين للإبداع.. 6 أعوام في خدمة الشباب وريادة الأعمال

الصحة للوكيل : حاولنا تأمين مليون مطعوم ثلاثي دون جدوى

روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا

اجراء جديد للتعامل مع المشتبه في اصابتهم بكورونا

اعلان من وزارة التربية لطلبة المدارس

الصفدي يلتقي وزير الخارجية الكويتي

تطور جديد في أزمة مرتضى منصور واللجنة الأولمبية المصرية

الصين : 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا




الإثنين، 19-10-2020 12:39 م

عشريني في بريطانيا

السويلميين .. غادر الأردن ليتلقى التعليم فعاد إليه مكفنا

كمن
هيثم السويلميين


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني -غـــادر الأردن من أجل الدراسة واليوم يعود إليها ، بعد أن توفي إثر نوبة قلبية مفاجئة في بريطانيا ، مودّعا طموحه ، على وقع صدمة عائلته ومحبيه .

اضافة اعلان
 

الطالب الأردني المهندس "هيثم السويلميين"، يبلغ من العمر (24) عاما ، لم يعلم أنّه سيغادر دون وداع لمن حوله ، فباغته الموت ، واشتعلت لأجله مواقع التواصل الاجتماعي ، مُستذكرين سيرته العطـرة ، وصفاته الحميدة، وصوره التي باتت ذكرى.

 

عائلته ، ستستقبل جثمانه ، بتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، والسفارة الأردنية في بريطانيا ،أمام مشاهد يصعب حصر الفجيعة بها .

 

السويلميين ، أراد من الحياة تحقيق طموحه وإكمال دراسته في الهندسة ، إلا أنه اليوم سيواري الثرى ، وكان في ذمّة الله .

 

ومن جهته ، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية ، ضيف الله الفايز ، أنه قد ورد للوزارة بلاغا يُفيد بتلقيها خبر وفاة الشاب السويلميين .

 

وأضاف الفايز لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه سيتم الإسراع في جلب جثمان السويلميين ، داعيا لعائلته بالصبر والسلوان .

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
EkrYfmnWMAAfXl-

الصفدي: موقف الأردن والكويت ثابت تجاه القضية الفلسطينية

1024x576_main_image5d382681451ee

العدل: عقد 5291 جلسة محاكمة عن بعد منذ بداية 2020

Eg09QibXsAAbiSQ

هيئة الاتصالات تنشر تقريرا عن عملها خلال ازمة كورونا

88ce3812-d20a-4231-9cab-2666fa506f6c

تعديل برنامج توزيع المياه في عمان

112019189333500379511

إدارة السير: إعادة فتح نفق تقاطع السابع

174007_8_1603036909

المواصفات والمقاييس تعدل تعليمات برنامج التاجر الملتزم