السويلميين .. غادر الأردن ليتلقى التعليم فعاد إليه مكفنا

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني -غـــادر الأردن من أجل الدراسة واليوم يعود إليها ، بعد أن توفي إثر نوبة قلبية مفاجئة في بريطانيا ، مودّعا طموحه ، على وقع صدمة عائلته ومحبيه .

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الطالب الأردني المهندس "هيثم السويلميين"، يبلغ من العمر (24) عاما ، لم يعلم أنّه سيغادر دون وداع لمن حوله ، فباغته الموت ، واشتعلت لأجله مواقع التواصل الاجتماعي ، مُستذكرين سيرته العطـرة ، وصفاته الحميدة، وصوره التي باتت ذكرى.

عائلته ، ستستقبل جثمانه ، بتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ، والسفارة الأردنية في بريطانيا ،أمام مشاهد يصعب حصر الفجيعة بها .

السويلميين ، أراد من الحياة تحقيق طموحه وإكمال دراسته في الهندسة ، إلا أنه اليوم سيواري الثرى ، وكان في ذمّة الله .

ومن جهته ، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية ، ضيف الله الفايز ، أنه قد ورد للوزارة بلاغا يُفيد بتلقيها خبر وفاة الشاب السويلميين .

وأضاف الفايز لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه سيتم الإسراع في جلب جثمان السويلميين ، داعيا لعائلته بالصبر والسلوان .

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