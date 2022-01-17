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السياحة: أعداد زوار الأردن تكسر التوقعات وترتفع إلى 2.35 مليون خلال العام الماضي

الإثنين، 17-01-2022 04:55 م

السياحة: أعداد زوار الأردن تكسر التوقعات وترتفع إلى 2.35 مليون خلال العام الماضي

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الوكيل الاخباري - بلغ إجمالي أعداد السياح القادمين الى المملكة خلال عام 2021 الماضي، 2.358.676 سائحاً محققاً نسبة ارتفاع بلغت 90.2 بالمئة مقارنة بعام 2020 التي وصل فيها عدد السياح الى 1.239.910 سائحا، حيث تجاوزت أعداد السياح القادمين للمملكة الأرقام المتوقعة بالعام الماضي التي كانت تشير الى قدوم 1.9 مليون سائح.اضافة اعلان


وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار، ارتفاعاً في عدد سياح المبيت خلال العام الماضي إلى 2.011.639 سائحاً بنسبة ارتفاع 88.5 بالمئة، مقارنة بعام 2020 التي بلغت فيه الأعداد 1.067.166 سائحاً.

وبحسب النشرة، ارتفع أعداد زوار اليوم الواحد خلال العام الماضي بنسبة 100.9 بالمئة لتصل الى 374037 زائراً، مقارنة بعام 2020 التي وصلت فيه الأعداد الى 172745 زائراً، مبينة أن عدد زوار مدينة البتراء خلال الـعام الماضي وصل الى 216820 زائرا، ومأدبا (الخارطة) 57007 زائرا.

وأظهرت النشرة ارتفاعاً في أعداد زوار بعض المواقع السياحية والأثرية مقارنة بعام 2020، حيث بلغ في الكرك 62422 زائرا بنسبة ارتفاع 272.4 بالمئة، وفي عجلون 137016 زائرا بنسبة ارتفاع بلغت 144.9 بالمئة، وادي رم 194236 زائرا وبنسبة ارتفاع 79.9 بالمئة، المغطس 45798 زائرا بنسبة ارتفاع 32.6 بالمئة، جرش 104550 زائرا وبنسبة ارتفاع 27.9 بالمئة، وجبل نيبو 119603 زائرا وبنسبة ارتفاع 3.6 بالمئة.

وكان الدخل السياحي قد ارتفع خلال عام 2021 بنسبة 90 بالمئة نتيجة ارتفاع أعداد السياح ليبلغ ما يقارب 1.9 مليار دينار (2.7 مليار دولار) مقارنة مع عام 2020، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.

 




 

 


 

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