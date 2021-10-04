السياحة: إغلاق منشأة وانذار ومخالفة 17 أخرى

الوكيل الاخباري- أغلقت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار والجهات المعنية الأخرى خلال شهر أيلول الماضي، منشأة سياحية، وحررت إنذارات ومخالفات لـ17 منشأة أخرى بين مطعم وفندق، لعدم التزامها بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة.

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واوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين، ان لجان الكشف نفذت 1020 جولة تفتيشية على المنشآت السياحية في جميع محافظات المملكة، وقامت بتنبيه 104 منشأة، مبينة وجود 787 منشأة سياحية ملتزمة بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة.



وقالت ان لجان الكشف كثفت جولاتها التفتيشية على المنشآت السياحية خاصة المنشآت التي تقدم الأرجيلة، وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بالإجراءات والشروط التي وضعتها الوزارة، ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته والبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة العمل.

وشددت الوزارة في بيانها، على ضرورة التزام المنشآت السياحية والمتواجدين داخلها بأوامر الدفاع التي تنص على المحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد، وارتداء الكمامات، وتقديم خدمة الأرجيلة بالساحات الخارجية، بالإضافة الى البروتوكولات الصادرة عن وزارة العمل فيما يخص إجراءات العمل بالتدابير الوقائية بالمنشآت المصرح لها بتقديم الأرجيلة.