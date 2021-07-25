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الأحد، 25-07-2021 09:12 ص

السياحة: إغلاق منشأتين وإنذار ومخالفة 49 أخرى

مخالفة


الوكيل الإخباري - أغلقت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار، والجهات المعنية الأخرى، خلال الـ23 يوماً من شهر تموز/ يوليو الحالي، منشأتين سياحيتين، وحررت إنذارات ومخالفات لـ49 منشأة أخرى بين مطعم وفندق، لعدم التزامها بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة.

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وأوضحت الوزارة في بيان صحفي الأحد، أن لجان الكشف نفذت 933 جولة تفتيشية على المنشآت السياحية في جميع محافظات المملكة، وقامت بتنبيه 73 منشأة، ومنع وإيقاف منشأة واحدة عن استقبال النزلاء، لافتة إلى وجود 700 منشأة سياحية ملتزمة بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة.


وجددت الوزارة تأكيدها على ضرورة التزام المنشآت السياحية و الموجودين داخلها بأوامر الدفاع التي تنص على المحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد، وارتداء الكمامات، وتقديم خدمة الأرجيلة بالساحات الخارجية، بالإضافة إلى البروتوكولات الصادرة عن وزارة العمل فيما يخص إجراءات العمل بالتدابير الوقائية بالمنشآت المصرح لها بتقديم الأرجيلة.


وأشارت إلى أن لجان الكشف كثفت جولاتها التفتيشية على المنشآت السياحية خاصة المنشآت التي تقدم الأرجيلة، وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بالإجراءات والشروط التي وضعتها الوزارة، ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته، والبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة العمل.


 




 

 


 

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