الأربعاء 03-11-2021
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الأربعاء، 03-11-2021 03:12 م

السياحة: إغلاق منشأتين وانذار ومخالفة 25 أخرى لعدم التزامها بالتدابير الوقائية

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الوكيل الاخباري - أغلقت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار والجهات المعنية الأخرى خلال شهر تشرين أول الماضي، منشأتين سياحيتين، وحررت إنذارات ومخالفات لـ25 منشأة أخرى بين مطعم وفندق، لعدم التزامها بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة.

واوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاربعاء، ان لجان الكشف نفذت 676 جولة تفتيشية على المنشآت السياحية في جميع محافظات المملكة، وقامت بتنبيه 95 منشأة، مبينة وجود 492 منشأة سياحية ملتزمة بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة.

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