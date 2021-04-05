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السياحة: إغلاق 12 منشأة وإنذار ومخالفة 39 أخرى

الإثنين، 05-04-2021 11:14 ص

السياحة: إغلاق 12 منشأة وإنذار ومخالفة 39 أخرى

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الوكيل الإخباري- اغلقت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار، والجهات المعنية الأخرى، 12 منشأة سياحية من بينهم مطعم وفندق، وحررت مخالفات وإنذارات لـ 39 منشأة، إضافة لمخالفة 4 أشخاص خلال شهر آذار الماضي، وذلك لعدم الالتزام بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة.

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واشارت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إلى أن لجان الكشف على المنشآت السياحية كثفت جولاتها التفتيشية والرقابية خلال الشهر الماضي، حيث جرى تنفيذ 1991 جولة تفتيشية شملت جميع محافظات المملكة، مؤكدة انه تم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بالإجراءات والشروط التي وضعتها الوزارة، وبالدليل الإرشادي الذي عممته.


ولفتت الوزارة الى التزام 1342 منشأة سياحية بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة، في حين تم تنبيه 201 منشأة أخرى، ومنع وايقاف منشأتين عن استقبال النزلاء.


وجددت الوزارة التأكيد على ضرورة التزام المنشآت السياحية والمتواجدين داخلها بالتعليمات الصادرة عن أوامر الدفاع والتي تنص على المحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد، وارتداء الكمامات عند الدخول والخروج والحركة ورفعها عند الجلوس للطعام فقط.


وتشكلت فرق الكشف على المنشآت السياحية من 15 لجنة، ضمت كل واحدة منها ممثلين عن وزارات السياحة والآثار والصحة والعمل والصناعة والتجارة، وأمانة عمان الكبرى والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وجمعية المطاعم السياحية وجمعية الفنادق والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة.

 




 

 


 

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