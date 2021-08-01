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الأحد، 01-08-2021 01:22 م

السياحة: إغلاق 3 منشآت لعدم التزامها بالتدابير الوقائية خلال تموز

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الوكيل الإخباري- أغلقت فرق التفتيش والرقابة التابعة لوزارة السياحة والآثار والجهات المعنية الأخرى خلال شهر تموز الماضي، 3 منشآت سياحية وحررت إنذارات ومخالفات لـ53 منشأة أخرى بين مطعم وفندق، لعدم التزامها بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة.

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واوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، ان لجان الكشف نفذت 1452 جولة تفتيشية على المنشآت السياحية في جميع محافظات المملكة، وقامت بتنبيه 107 منشآت ومنع وإيقاف منشأة واحدة عن استقبال النزلاء، مبينة وجود 1085 منشأة سياحية ملتزمة بالتدابير الوقائية للصحة والسلامة العامة.


وشددت على ضرورة التزام المنشآت السياحية والمتواجدين داخلها بأوامر الدفاع التي تنص على المحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد، وارتداء الكمامات، وتقديم خدمة الأرجيلة بالساحات الخارجية، بالإضافة الى البروتوكولات الصادرة عن وزارة العمل فيما يخص إجراءات العمل بالتدابير الوقائية بالمنشآت المصرح لها بتقديم الأرجيلة.


واضافت ان لجان الكشف كثفت جولاتها التفتيشية على المنشآت السياحية خاصة المنشآت التي تقدم الأرجيلة، وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين الذين لم يتقيدوا بالإجراءات والشروط التي وضعتها الوزارة، ولم يلتزموا بالدليل الإرشادي الذي عممته والبروتوكولات الوقائية الصادرة من وزارة العمل.

 




 

 


 

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