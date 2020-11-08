السياحة: إغلاق 5 منشآت وإنذار ومخالفة 195 أخرى

الوكيل الإخباري - أغلقت وزارة السياحة والآثار، من خلال فرق التفتيش والرقابة التابعة لها، والجهات المعنية الاخرى الشهر الماضي، 5 منشآت سياحية بين مطعم وفندق، وأنذرت وخالفت ونبهت 195 منشأة أخرى، لعدم التزامها بالتدابير الوقائية الاضافية للصحة والسلامة العامة التي حددتها الوزارة.

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وبينت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أن اللجان الرقابية وفرق التفتيش على المنشآت السياحية في العاصمة عمان والمحافظات كافة، زارت خلال جولاتها التفتيشية والرقابية خلال شهر تشرين الأول الماضي، 328 منشأة، حيث اتخذت المقتضى القانوني بحق المخالفين.



واشتملت المخالفات على عدم التقيد بالإجراءات والشروط الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، وعدم الالتزام بالدليل الإرشادي الذي عممته، وعدم التقيد بالاشتراطات والبروتوكولات والتعليمات والبلاغات المعمول بها بموجب أوامر الدفاع.



