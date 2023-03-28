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الثلاثاء، 28-03-2023 02:54 م

السياحة: ارتفاع مبيعات التذكرة الموحدة خلال الشهرين الماضيين

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الوكيل الاخباري- ارتفعت مبيعات التذكرة الموحدة خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين لتصل إلى نحو 60 ألف تذكرة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 الذي يعتبر العام الذهبي في أداء القطاع السياحي، والتي بلغت اعداد التذاكر فيها 37,235 ألف تذكرة.اضافة اعلان


وبينت وزارة السياحة والآثار، أن قيمة مبيعات التذكرة الموحدة في الشهرين الماضيين بلغت 4,374,240 دينار، في حين بلغت خلال نفس الفترة من عام 2019 نحو 2,706,910 دينار، علما بأن قيمة التذكرة الواحدة يبلغ 99 دولارا. 

ويهدف نظام التذكرة الموحدة الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار في نهاية عام 2015، الى تحسين الأداء بالقطاع السياحي، وتحفيز السياح والزوار لزيارة أغلب المواقع الأثرية والسياحية، وإطالة مدة إقامة السائح، وزيادة الدخل السياحي.

وتساهم التذكرة الموحدة بزيادة أعداد السياح القادمين إلى المملكة باعتبارها أداة ترويج للمواقع السياحية والأثرية، حيث أن أهم ما يميز التذكرة هو تسويقها بشكل إلكتروني باستخدام نظام بيع متقدم ومتاح عبر موقع إلكتروني متخصص، تتاح فيه عملية شراء التذكرة بيسر وسهولة باستخدام التذاكر الإلكترونية عبر تطبيقات الهواتف الذكية.

من الجدير ذكره، أن المملكة هي الدولة الأولى عربيا في تطبيق نظام التذكرة الموحدة التي تؤمن للسائح دخول نحو 40 موقعا سياحيا وأثريا، بما فيها مدينة البترا، وتقدم معلومات تتعلق بمواعيد وأماكن الزيارة، فيما يُعفى حامل التذكرة من رسوم تأشيرة الدخول شريطة إقامته داخل المملكة ثلاث ليال متتالية فأكثر.

 




 

 


 

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