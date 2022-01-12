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الأربعاء، 12-01-2022 11:57 ص

السياحة الوافدة تكرم عدداً من الجهات الداعمة للقطاع

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الوكيل الإخباري - أقامت الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة أمس الثلاثاء، حفلها التكريمي السنوي لعدد من الجهات الفاعلة والداعمة للقطاع، بحضور وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، وعدد من المعنيين والعاملين بالقطاع السياحي، ورؤساء الجمعيات السياحية وأعضائها، اضافة الى ممثلين عن السفارات والمنظمات الدولية والأهلية والداعمين للجمعية والقطاع السياحي.

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وقال الوزير الفايز خلال رعايته الحفل السنوي للجمعية،" بهمة وعزيمة جميع العاملين بالقطاع السياحي والشركاء والجمعيات السياحية، سيتجاوز القطاع الصعوبات والتحديات التي يواجهها حاليا بسبب جائحة كورونا"، مؤكداً ضرورة التعاون والعمل بروح الفريق الواحد بين القطاع العام والخاص لمواجهة التحديات وعودة القطاع افضل من السابق.


وأشار الى أن الدعم والتسهيلات التي قدمتها الحكومة والمؤسسات الأخرى كالبنك المركزي ومؤسسة الضمان الاجتماعي والتي ساهمت بمساعدة القطاع على الصمود وتخفيف التداعيات والآثار السلبية التي تسببت بها الجائحة، لافتاً الى أن القطاع بدأ باستعادة تعافيه وهناك مؤشرات إيجابية على عودته بشكل تدريجي.


وثمن الوزير الفايز جهود أعضاء مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الهيئة العامة لتنظيم وتطوير السياحة الوافدة، مؤكداً أن الوزارة تضع جميع إمكاناتها لتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع السياحي الذي يعد رافداً اساسياً للاقتصاد الوطني ومشغلاً للأيدي العاملة.


 




 

 


 

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