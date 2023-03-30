السياحة: انتهاء المرحلة الأولى من لوحة تحليل بيانات القطاع

الوكيل الاخباري-

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قال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع لوحة تحليل البيانات للقطاع السياحي، والتي جرى تطويرها بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون بين منظمة السياحة العالمية من خلال خبراء، ووزارة السياحة والآثار، وذلك كجزء من مشروع تيسير استعادة السياحة بعد جائحة كورونا بالأردن.وبين أن لوحة تحليل البيانات تشتمل على المؤشرات الرئيسية للقطاع السياحي، كالزوار الدوليين وإنفاقهم، ومؤسسات الإيواء السياحي، والمواقع السياحية، وتفاصيل عن العمالة في القطاع السياحي، والسياحة الداخلية "أردننا جنة".واوضح الوزير القيسي خلال الاطلاق، أن الهدف من إنشاء لوحة تحليل البيانات هو متابعة تحقيق المستهدفات، وتوفير بيانات شاملة لسوق السياحة الأردني.واشار الى أن الأرقام والاحصائيات الصادرة عن لوحة البيانات ستمكن أصحاب القرار من التركيز على مواطن الضعف والنجاحات، وبالتالي تسهيل عملية اتخاذ القرارات والتخطيط من قبلهم، كما ستخدم لوحة البيانات شركاء وزارة السياحة والآثار في جميع قطاعات صناعة السياحة، والباحثين والدارسين والجهات المانحة، والمستثمرين.وقال القيسي، إن لوحة البيانات ستسهل الاطلاع على أرقام القطاع السياحي بطريقة عملية، وربط هذه الارقام والنتائج مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (أولويات 2023 – 2025)، ورؤية للتحديث الاقتصادي للسنوات 10 المقبلة، مبينا أن لوحة التحكم لقاعدة البيانات تندرج تحت محور الإصلاحات والأتمتة".واكد، أهمية دور هذه اللوحة والذي يتعدى عملية جمع وتحليل البيانات وعكسها كمؤشرات رئيسية، حيث أن النظام المؤتمت سيسهل عملية جمع وتحليل المعلومات بشكل رقمي، ويساهم في تسريع عملية التخطيط واتخاذ القرار.واوضح القيسي، أن المرحلة الأولى من المشروع، تشمل جمع البيانات وعرضها في واجهة تفاعلية مباشرة كي يسهل الاطلاع عليها بشكل تفسيري، الى جانب تحليل وتحويل البيانات الى رسوم انفوجرافيك تفاعلية محدثة باستمرار لتكون أكثر وضوحا وسهولة.