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السبت، 16-10-2021 08:31 م

السياحة: تجاوزات وراء تأجيل انتخابات جمعية أدلاء السياح

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة السياحة والآثار، إن أسباب تأجيل انتخابات جمعية أدلاء السياح، هي عدم التزام الهيئة العامة بالتعليمات والبروتوكولات الخاصة بعملية الانتخاب، إضافة الى فوضى عارمة وتجاوزات وقعت بالقاعة الانتخابية من قبل بعض أعضاء الهيئة احتجاجاً على التقرير المالي والإداري الخاص بالجمعية.

وبينت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت، أنه وخلال سير العملية الانتخابية الخميس الماضي، "جرى الاعتداء اللفظي على رئيس اللجنة المؤقتة للجمعية وأعضاء مجلس الإدارة".

وأكدت الوزارة وقوفها على مسافة واحدة من جميع الأعضاء المترشحين لانتخابات الهيئة الإدارية للجمعية، لافتة الى أن دورها كان إشرافياً ورقابياً على العملية الانتخابية للجمعية والتأكد من اجراءات اجتماع الهيئة العامة.

واوضحت، أنه سيتم تحديد موعد آخر لاجتماع الهيئة العامة من قبل الجمعية، وذلك بعد تصويب أوضاعها وتلافي التجاوزات التي حدثت خلال الاجتماع السابق، وتحضير التجهيزات المتعلقة بالعملية الانتخابية مع الالتزام بالبروتوكولات وأوامر الدفاع الخاصة باجتماعات الهيئات العامة للجمعيات.

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