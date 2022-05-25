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الأربعاء، 25-05-2022 03:42 م

السياحة تحتفل بعيد الاستقلال

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الوكيل الإخباري - احتفلت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة ودائرة الآثار العامة، وجمعيات سياحية، اليوم الأربعاء بالقرب من مبنى الوزارة، بعيد الاستقلال.

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وقال وزير السياحة والآثار نايف الفايز خلال الحفل، "احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعاً، نرفع لمقام جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والشعب الأردني، أسمى آيات التهنئة والتبريك المقرونة بأصدق الأماني"، داعياً الله بأن يحفظ الاردن وقيادته وشعبه العزيز ويعيد هذه المناسبة علينا جميعاً باليمن والبركات ومزيد من التقدم والازدهار".


وأضاف، بحضور مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ومستشار الوزير هشام العبادي، ورؤساء جمعيات سياحية وموظفي الوزارة ومواطنين، في هذه المناسبة التي يحتفل الأردنيون بكافة فئاتهم وأطيافهم بها، تتجسد معاني النضال لبناء دولة ديمقراطية عصرية مشهود لها وتنحني لها الهامات لبناء الاردن الحاضر والمستقبل.


وتابع الفايز، "إن القطاع السياحي يواصل المسيرة برؤى جلالة الملك، معربا عن الاعتزاز بالإنجازات التي تحققت على مدى الأعوام الماضية.

 

وقال، "إن الاردن وما يحمله من أصالة اصبح بمرتبة عالية بين دول العالم وعلى الخريطة الإقليمية والعالمية بفضل قيادته الحكيمة، والمتتبع للأردن يشهد بوضوح الانجازات على الاصعدة كافة".


واشتمل الحفل على مهرجان غنائي، وتقديم المأكولات والمشروبات الشعبية، إلى جانب بازار للمنتجات الحرفية اقامته العديد من الجمعيات المحلية.


وضمن برنامج احتفالات المملكة بعيد الاستقلال السادس والسبعين، ستقام عدة فعاليات وأنشطة على مدى 3 أيام بتاريخ 25 و26 و27 الشهر الحالي، في عدة مواقع سياحية وأثرية بمختلف محافظات المملكة، هي: المدرج الروماني بالعاصمة عمان، وساحة الثورة العربية الكبرى بالعقبة، وساحة القلعة وسط المدينة بمحافظة الكرك، والمدرج الجنوبي في الموقع الأثري بمحافظة جرش.

 




 

 


 

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