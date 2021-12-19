السياحة تدعو لتوخي الحيطة والحذر خلال تنظيم الرحلات بسبب الحالة الجوية

الوكيل الاخباري - دعت وزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد، الجمعيات السياحية إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر حال تنظيم أية رحلات سياحية في المملكة في ظل الظروف الجوية المتوقعة.



وشددت الوزارة، حسب تعميم وجهته الى جمعيات: وكلاء السياحة والسفر، وأدلاء السياح، والنقل السياحي المتخصص، على التقيد التام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية بخصوص الحالة الجوية السائدة وحالة الطرق، بناء على التوقعات الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية وحفاظاً على سلامة المواطنين وضيوف المملكة من السياح.



وأكدت الوزارة، في التعميم، ضرورة التواصل الدائم مع غرفة عمليات الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة على الخط الساخن (117777) بخصوص حركة المجموعات السياحية من وإلى المواقع السياحية والأثرية.

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