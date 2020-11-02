السياحة تشدد الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية

الوكيل الإخباري - قالت وزارة السياحة والآثار إن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للوزارة والجهات المختصة الاخرى، ستقوم بتشديد الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية فيما يخص تطبيق القرارت الحكومية الجديدة، وكذلك التقيد والإلتزام بتدابير الوقاية والسلامة العامة، موضحة انه سيتم تحرير مخالفات بحق المنشآت المخالفة.

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وأشارت الوزارة في كتاب عممته على جمعية الفنادق وجمعية المطاعم السياحية مساء أمس الأحد، الى أن القرارت الجديدة الصادرة تضمنت إغلاق مراكز اللياقة البدنية والمسابح في الفنادق، وتمديد فترة الحظر الليلي اليومي اعتبارا من اليوم الاثنين، ليبدأ للمنشآت من الساعة 9 مساء، و للأفراد من 10 مساء، وحتى السادسة صباحا.



